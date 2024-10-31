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Сати Казанова поделилась нежным видео с новорожденной дочкой и мужем

Сати Казанова поделилась нежным видео с новорожденной дочкой и мужем, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 19:36 Фото: Instagram/satikazanova
Российская певица Сати Казанова, которая недавно стала мамой, поделилась нежным семейным видео, сообщает Zakon.kz.

Ролик она выложила 31 октября на своей странице в Instagram. 

На видео она держит на руках дочь и позирует вместе с мужем. Певица рассказала, что они приехали домой из роддома.

"Доброй пожаловать домой, новый человек! Прежней жизнь уже не будет, и мы к этому готовы, мы рады новой жизни – жизни с тобой. За неделю ты уже озарила каждую клетку нашего существа и нашу жизнь! С той самой ночи твоего рождения и остальные бессонные ночи мы с твоим папой поняли, что мы крутая команда! Тебе повезло стать частью такой команды. И как нам повезло, что ты выбрала нас, крошка. Нас ждет интересный путь дальше", – написала Сати под постом.

Ранее сообщалось, что Сати Казанова 23 октября родила долгожданную дочь. 27 октября муж Сати Казановой опубликовал трогательное фото жены с новорожденной дочкой. 

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