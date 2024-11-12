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Сати Казанова рассказала о своей новорожденной дочке

Получилась прикольная: Сати Казанова рассказала о своей новорожденной дочке, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 22:21 Фото: Instagram/satikazanova
Известная российская певица Сати Казанова накануне, 11 ноября 2024 года, опубликовала на своей странице в Instagram серию красивых семейных фотографий, сообщает Zakon.kz.

Она поделилась с подписчиками мыслями о материнстве. 

"Вся наша вселенная завертелась вокруг маленького человека. Получилась она прикольная! Мы шутили с моей мамой, что правды нам никогда и не узнать: действительно ли она такая необыкновенно красивая или она нам так кажется оттого, что истерически любим ее. Бесконечно увлекательно наблюдать, как ежедневно, ежечасно меняется этот комочек – лучшая из медитаций!" – написала Сати Казанова под постом.

Также певица, отвечая на вопрос подписчицы, рассказала, что имя малышке дали "необычное". Но она не стала его раскрывать. 

Ранее Сати Казанова рассказала о "лотосовых родах" в 42 года и развеяла мифы про отрезание пуповины. 

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