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Муж Сати Казановой опубликовал трогательное фото жены с новорожденной дочкой

Муж Сати Казановой опубликовал трогательное фото жены с новорожденной дочкой, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2024 18:51 Фото: Instagram/stefanotiozzo
Итальянский фотограф Стефано Тиоццо опубликовал трогательные снимки своей жены – российской певицы Сати Казановой, которая недавно стала мамой, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram он разместил первые фотографии дочери после рождения. На кадрах 42-летняя Сати Казанова держит в больнице в руках новорожденную малышку. А на другом снимке уже сам фотограф позирует с ребенком. 

"Я буду помнить прошлую ночь как одну из самых красивых в жизни. Я узнал, что ты появишься зимней ночью, как раз после того, как увидел танец северного сияния в небе. Через девять месяцев ты появилась в конце прекрасного осеннего солнечного дня, что здесь бывает редко в конце октября. Помню, как я смотрел в окно, и меня тронуло то, насколько красивым был закат в тот день: деревья излучали золотистый свет, как никогда раньше этой московской осенью", – написал под постом муж Сати Казановой, обращаясь к дочери. 

Стефано Тиоццо выразил свою благодарность за то, что малышка появилась именно в тот момент, когда, как он сам признался, они оба были готовы познать новое измерение любви.


"Ты, вероятно, пришла, чтобы по-настоящему научить нас, что такое любовь. Нам еще многому предстоит научиться, но мы готовы, как никогда прежде. Это будет прекрасное путешествие".

Ранее сообщалось, что Сати Казанова родила долгожданную дочь. 

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