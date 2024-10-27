Муж Сати Казановой опубликовал трогательное фото жены с новорожденной дочкой

Итальянский фотограф Стефано Тиоццо опубликовал трогательные снимки своей жены – российской певицы Сати Казановой, которая недавно стала мамой, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram он разместил первые фотографии дочери после рождения. На кадрах 42-летняя Сати Казанова держит в больнице в руках новорожденную малышку. А на другом снимке уже сам фотограф позирует с ребенком.

"Я буду помнить прошлую ночь как одну из самых красивых в жизни. Я узнал, что ты появишься зимней ночью, как раз после того, как увидел танец северного сияния в небе. Через девять месяцев ты появилась в конце прекрасного осеннего солнечного дня, что здесь бывает редко в конце октября. Помню, как я смотрел в окно, и меня тронуло то, насколько красивым был закат в тот день: деревья излучали золотистый свет, как никогда раньше этой московской осенью", – написал под постом муж Сати Казановой, обращаясь к дочери.

Стефано Тиоццо выразил свою благодарность за то, что малышка появилась именно в тот момент, когда, как он сам признался, они оба были готовы познать новое измерение любви.





"Ты, вероятно, пришла, чтобы по-настоящему научить нас, что такое любовь. Нам еще многому предстоит научиться, но мы готовы, как никогда прежде. Это будет прекрасное путешествие".

Ранее сообщалось, что Сати Казанова родила долгожданную дочь.

