В Беларуси умер автор хита "Люди встречаются"

Автор хита "Люди встречаются", композитор Олег Жуков, умер в Беларуси в возрасте 88 лет, сообщает Zakon.kz.

По информации gazeta.ru, автор хита "Люди встречаются", белорусский композитор Олег Жуков умер в возрасте 88 лет. Об этом изначально сообщило информационное агентство "БелТА" со ссылкой на председателя Белорусского союза композиторов Елену Атрашкевич.

Среди других широко известных песен авторства Жукова – "Где этот остров?", "Я поеду в Париж", "Безнадежный случай", "Небо", "Не гаснут костры", "О добрых молодцах", "Ах, эта ночь!", "Тройка", "Птицы", "Я сегодня жить хочу", "О добрых молодцах", "Наташка", "Жизнь" и "Любовь уходит не прощаясь".

Жуков также написал гимны для фестивалей "Славянский базар", "Золотой шлягер" и конкурса "Телевершина". Композитор активно сотрудничал со звездами российской и белорусской эстрады, написав для них около 300 песен.

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