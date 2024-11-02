Звездный российский актер накатал 299 штрафов за нарушения ПДД

У известного российского актера Александра Петрова обнаружили 299 штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД), сообщает Zakon.kz.

Чаще всего звездного артиста, который владеет четырьмя автомобилями (ВМW 840, Мercedes Вenz GLЕ, Mitsubishi Outlander, Kia Rio), штрафовали за превышение скорости, нарушение правил парковки, а также стоянку в неположенном месте, пишет Telegram-канал "Звездач".

По информации канала, законопослушный Петров своевременно оплатил все счета и теперь может спокойно ездить на своих 16 колесах. Сумма штрафов не сообщается.

Ранее сообщалось, что 195 нарушений ПДД почти на 7 млн тенге совершил юный водитель в Алматы.