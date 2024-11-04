️Ирина Понаровская обратилась к своим поклонникам

Известная российская исполнительница сделала заявление для поклонников, сообщает Zakon.kz.

️На своей странице в Instagram артистка сообщила о возвращении на сцену. Особенность такого известия в том, что Понаровская нашла в себе силы предстать перед почитателями своего творчества после смерти сына.

"Как бы ни била меня жизнь, порой, не давая сил подняться. Какие бы испытания не ждали меня впереди. Я выживу. Я научилась выживать! Я снова выхожу на сцену. Ради любви к своей семье, друзьям и поклонникам! Люблю вас!" – написала Понаровская.

24 сентября певица проводила в последний путь своего единственного сына Энтони Родда.