#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
527.3
544.86
4.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
527.3
544.86
4.95
Культура и шоу-бизнес

Лариса Долина обратилась к поклонникам

Лариса Долина обратилась к поклонникам, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 15:18 Фото: Instagram/larisa.dolina.official
Известная российская эстрадная певица Лариса Долина 7 января 2025 года опубликовала фото с внучкой Александрой Миончинской в Instagram. Под публикацией 69-летняя артистка обратилась к своим поклонникам, сообщает Zakon.kz.

Исполнительница хита "Погода в доме" поздравила подписчиков с Рождеством.

"Всех православных от всего сердца поздравляю со светлым праздником Рождества Христова! Желаю гармонии в душе, доброты и любви! Пусть воцарятся мир и согласие! С праздником!" – написала Лариса Долина.

Фолловеры тоже поздравили певицу с праздником, а также пожелали ей здоровья и душевного тепла.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 15:18
Рождественское богослужение прошло в Вознесенском кафедральном соборе Алматы
, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 15:18

Ранее с Рождеством подписчиков поздравила пятая жена Евгения Петросяна. Для этого Татьяна Брухунова опубликовала праздничное фото маленькой дочери Матильды.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
Мать Гарика Харламова рассказала, как познакомилась с молодой женой сына
Культура и шоу-бизнес
15:54, Сегодня
Мать Гарика Харламова рассказала, как познакомилась с молодой женой сына
Пятая жена Евгения Петросяна опубликовала рождественское фото их маленькой дочери
Культура и шоу-бизнес
14:39, Сегодня
Пятая жена Евгения Петросяна опубликовала рождественское фото их маленькой дочери
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально развелись и поделили имущество
Культура и шоу-бизнес
13:26, Сегодня
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально развелись и поделили имущество
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: