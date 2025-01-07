Лариса Долина обратилась к поклонникам

Известная российская эстрадная певица Лариса Долина 7 января 2025 года опубликовала фото с внучкой Александрой Миончинской в Instagram. Под публикацией 69-летняя артистка обратилась к своим поклонникам, сообщает Zakon.kz.

Исполнительница хита "Погода в доме" поздравила подписчиков с Рождеством.

"Всех православных от всего сердца поздравляю со светлым праздником Рождества Христова! Желаю гармонии в душе, доброты и любви! Пусть воцарятся мир и согласие! С праздником!" – написала Лариса Долина.

Фолловеры тоже поздравили певицу с праздником, а также пожелали ей здоровья и душевного тепла.

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Ранее с Рождеством подписчиков поздравила пятая жена Евгения Петросяна. Для этого Татьяна Брухунова опубликовала праздничное фото маленькой дочери Матильды.