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Молодая жена Петросяна рассказала, что делает с хейтерами

Брухунова, жена Петросяна, критика, комментарии, инстаграм, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 12:24 Фото: Instagram/bruhunova
35-летняя жена известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась с подписчиками новой порцией осенних луков и заодно пообщалась с комментаторами, сообщает Zakon.kz.

Все выложенные образы вызвали восторженные комментарии подписчиков:

  • Все наряды хороши! Всегда в образе! Главное вкусные!
  • Все образы хороши! Лучезарная улыбка!
  • Нравятся все образы, без исключения, шикарно!

На фоне массы комплиментов Брухуновой задали вопрос: "Почему у вас всегда одни хвалебные коменты?"

Жена 78-летнего Петросяна ответила на этот вопрос:

"Потому что все недовольные уходят в бан. Посудите сами, зачем мне здесь люди, которые не умеют держать свои негативные эмоции при себе? Не нравится – проходим мимо. Желательно, молча".

Татьяна Брухунова получала негативные комментарии под своими традиционными постами с луками. Однажды она ответила на них взаимной критикой.

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