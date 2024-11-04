Молодая жена Петросяна рассказала, что делает с хейтерами

35-летняя жена известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась с подписчиками новой порцией осенних луков и заодно пообщалась с комментаторами, сообщает Zakon.kz.

Все выложенные образы вызвали восторженные комментарии подписчиков:



Все наряды хороши! Всегда в образе! Главное вкусные!

Все образы хороши! Лучезарная улыбка!

Нравятся все образы, без исключения, шикарно!

На фоне массы комплиментов Брухуновой задали вопрос: "Почему у вас всегда одни хвалебные коменты?"

Жена 78-летнего Петросяна ответила на этот вопрос:

"Потому что все недовольные уходят в бан. Посудите сами, зачем мне здесь люди, которые не умеют держать свои негативные эмоции при себе? Не нравится – проходим мимо. Желательно, молча".

Татьяна Брухунова получала негативные комментарии под своими традиционными постами с луками. Однажды она ответила на них взаимной критикой.