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Дочери Жанар Айжановой сделали предложение, от которого она не смогла отказаться

Дочери Жанар Айжановой сделали предложение, от которого она не смогла отказаться, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 17:56 Фото: Instagram/zhanar_aizhanova
Возлюбленный казахстанской актрисы, модели и дизайнера Айжулдыз Адайбековой сделал ей предложение руки и сердца. Снимками романтического события 4 ноября 2024 года поделился счастливый жених – экстрим-блогер Сакен Кагаров, сообщает Zakon.kz.

Судя по снимкам, которые он опубликовал в своем Instagram, предложение было сделано в Исландии.

"Она сказала: "Да!", – лаконично подписал фотографии с невестой на фоне водопада Сакен Кагаров.

Комментаторы поздравили возлюбленных и пожелали им счастья:

  • "Поздравляю вас!"
  • "Поздравляю! Будьте счастливы!"
  • "Люди, созданные друг для друга".
  • "Уау! Супер-супер-супер! Будьте счастливы!"
  • "Молодец, Сакеш! Как я рада! Будьте счастливы!"
  • "Вот вы красавчики! Сакен, поздравляю, будьте счастливы!"

Айжулдыз Адайбекова – единственная дочь певицы Жанар Айжановой. Ранее она была замужем за известным мобилографом Кыраном Талапбеком. Пара встречалась три года, и в конце лета 2020 года они решили пожениться. Из-за карантина Кыран и Жанар обошлись без пышного торжества. Но их брак продлился недолго, весной 2021-го стало известно о разводе. Как рассказывала после Адайбекова, когда она была на третьем месяце беременности, свекровь собрала ее вещи и отвезла невестку к отчиму дому, так как "ей резко захотелось другую келин". По ее словам, они даже не успели официально расписаться, так как этого не хотел ее супруг. В мае 2021-го Жанар родила сына, которого назвала Назаром. Слухи о новом возлюбленном Адайбековой в соцсетях появились давно, но личность его актриса раскрыла лишь в июне 2024 года.

Отметим, что Кыран Талапбек обзавелся новой семьей раньше своей экс-супруги. В июле 2023 года он женился во второй раз на Гульзаде Турлаш. Через год, в июле 2024-го стало известно, что Кыран стал личным мобилографом одного из богатейших азербайджанцев – певца и предпринимателя Эмина Агаларова.

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