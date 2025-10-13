#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

В семье единственной дочери Жанар Айжановой произошло радостное событие

актриса, модель и дизайнер Айжулдыз Адайбекова, певица Жанар Айжанова, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 15:31 Фото: Instagram/aizhuldyz_adaibekova
Известная казахстанская актриса, модель и дизайнер Айжулдыз Адайбекова вновь стала мамой. Об этом рассказал ее супруг – экстрим-блогер Сакен Кагаров, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий ролик он опубликовал 10 октября 2025 года в Instagram.

"Мы тебя ждали, малыш!" – трогательно подписал публикацию Сакен Кагаров.

Супругов с пополнением поздравили не только подписчики, но и друзья, а также коллеги. Большинство пожелали дочери певицы Жанар Айжановой скорейшего восстановления, а малышу – здоровья:

  • "Поздравляю".
  • "Ребята, поздравляю! Восхищаюсь вами!"
  • "Айжулдыз, ты – герой! Бауы берик болсын!"
  • "Скорейшего восстановления мамочке и крепкого здоровья малышу".
  • "Поздравляю! Здоровья малышу и скорейшего восстановления маме!"
  • "Поздравляю всю вашу семью! Пусть малыш будет здоров всегда, и тебе быстрого восстановления, дорогая".
  • "В одном видео вся жизнь без прикрас, обожаю такой контент! Поздравляю, ребята! Новая душа, новая жизнь  это всегда прекрасно".

Сакен и Айжулдыз не раскрыли пол малыша, но накануне Адайбекова подсказала, на кого он похож.

Instagram-Stories Айжулдыз Адайбековой, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 15:31

Фото: Instagram/aizhuldyz_adaibekova

"Кстати, малыш – копия дедушки (отца Кагарова. – Прим. ред.). 1 в 1", – написала Айжулдыз 12 октября в Stories.

А сегодня она рассказала о своем самочувствии.

Фото: Instagram/aizhuldyz_adaibekova

"Уже лучше. Быстро восстанавливаюсь... Ем все, что хочу, и учусь быть в моменте. А с сегодняшнего дня уже начинаю медитировать, так как самое главное – это ментальное состояние мамы", – поделилась 13 октября Адайбекова.

Высказываясь по поводу советов, она отметила, что "тут все индивидуально".

"Советов много, но каждая мама лучше всех чувствует своего малыша. То же самое и про питание, я чуть проще отношусь", – добавила Айжулдыз.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 15:31
От "Уау!" до "Фильм ужасов снимали?!": новую фотосессию семьи Жанар Айжановой обсуждают в Казнете

О скором пополнении Айжулдыз Адайбекова и Сакен Кагаров объявили 27 июня 2025 года.

