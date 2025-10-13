В семье единственной дочери Жанар Айжановой произошло радостное событие
Соответствующий ролик он опубликовал 10 октября 2025 года в Instagram.
"Мы тебя ждали, малыш!" – трогательно подписал публикацию Сакен Кагаров.
Супругов с пополнением поздравили не только подписчики, но и друзья, а также коллеги. Большинство пожелали дочери певицы Жанар Айжановой скорейшего восстановления, а малышу – здоровья:
- "Поздравляю".
- "Ребята, поздравляю! Восхищаюсь вами!"
- "Айжулдыз, ты – герой! Бауы берик болсын!"
- "Скорейшего восстановления мамочке и крепкого здоровья малышу".
- "Поздравляю! Здоровья малышу и скорейшего восстановления маме!"
- "Поздравляю всю вашу семью! Пусть малыш будет здоров всегда, и тебе быстрого восстановления, дорогая".
- "В одном видео вся жизнь без прикрас, обожаю такой контент! Поздравляю, ребята! Новая душа, новая жизнь – это всегда прекрасно".
Сакен и Айжулдыз не раскрыли пол малыша, но накануне Адайбекова подсказала, на кого он похож.
Фото: Instagram/aizhuldyz_adaibekova
"Кстати, малыш – копия дедушки (отца Кагарова. – Прим. ред.). 1 в 1", – написала Айжулдыз 12 октября в Stories.
А сегодня она рассказала о своем самочувствии.
Фото: Instagram/aizhuldyz_adaibekova
"Уже лучше. Быстро восстанавливаюсь... Ем все, что хочу, и учусь быть в моменте. А с сегодняшнего дня уже начинаю медитировать, так как самое главное – это ментальное состояние мамы", – поделилась 13 октября Адайбекова.
Высказываясь по поводу советов, она отметила, что "тут все индивидуально".
"Советов много, но каждая мама лучше всех чувствует своего малыша. То же самое и про питание, я чуть проще отношусь", – добавила Айжулдыз.
О скором пополнении Айжулдыз Адайбекова и Сакен Кагаров объявили 27 июня 2025 года.