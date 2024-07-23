Казахстанский "отец мобилографии" нашел работу у богатейшего азербайджанца

Блогер и "отец мобилографии" Кыран Талапбек стал личным мобилографом азербайджанского певца и предпринимателя Эмина Агаларова. Успехами в творчестве он поделился с подписчиками, сообщает Zakon.kz.

Талапбек подвел итоги работы своей команды, опубликовав историю в Instagram. Согласно его данным, за неделю подписчиков у Агаларова стало больше на 64 тыс.



Также Талапбек немного рассказал о своей новой работе и Динаре Сатжан. Он не стал оглашать сумму договора, ограничившись лишь ответом: "Нормально".

В описании к видео Сатжан уточнила, что как творческий бизнесмен Эмин Агаларов понимает, что сегодня соцсети – лучший маркетинговый инструмент.

"Кыран! Ты красавчик!" Динара Сатжан

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