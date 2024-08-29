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Казахстанский "отец мобилографии" познакомился с президентом Азербайджана

Казахстанский &quot;отец мобилографии&quot; познакомился с президентом Азербайджана, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 09:57 Фото: Instagram/kyran_talapbek
Популярный казахстанский блогер Кыран Талапбек, которого в народе прозвали "отцом мобилографии", и его супруга Гульзада Турлаш поделились с подписчиками в Instagram радостным событием, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, супруги имели честь познакомиться с президентом и первой леди Азербайджана – Ильхамом и Мехрибан Алиевыми. Этому поспособствовал один из богатейших азербайджанцев – предприниматель и певец Эмин Агаларов (Emin), у которого относительно с недавних времен работает наш соотечественник.

"Большая честь была лично познакомиться с президентом Азербайджана, Ильхамом Гейдаровичем Алиевым. Выражаем огромную благодарность за предоставленную возможность Эмину Аразовичу", – написали под совместным постом Кыран Талапбек и Гульзада Турлаш 28 августа 2024 года.

В комментариях фолловеры выразили свое восхищение и отметили, что Кыран вырос на глазах:

  • "Нет слов".
  • "Красавчик, Кыран".
  • "Растешь на глазах. Молодец!"
  • "Жене повезло. Рядом с таким мужчиной не пропадет".
  • "За каждым успешным мужчиной стоит женщина! Гульзада, молодец! Только вперед, Кыран, молодец!"
  • "Уровень зашкаливает. Если большинство блогеров видят гордость снимать псевдо и не псевдо блогеров, Кыран партнерит с лидерами стран. Что сказать он – тигр. Молодец парень. Топи, не останавливайся".

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23 июля 2024 года стало известно, что Кыран Талапбек стал личным мобилографом Эмина Агаларова. Позднее казахстанский "отец мобилографии" показал, в каком доме живет богатейший азербайджанец.

30 июля Кыран Талапбек показал орден "Курмет", которым его наградил президент Касым-Жомарт Токаев. В связи с хейтом в соцсетях он выступил с заявлением.

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