Казахстанский "отец мобилографии" познакомился с президентом Азербайджана

Популярный казахстанский блогер Кыран Талапбек, которого в народе прозвали "отцом мобилографии", и его супруга Гульзада Турлаш поделились с подписчиками в Instagram радостным событием, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, супруги имели честь познакомиться с президентом и первой леди Азербайджана – Ильхамом и Мехрибан Алиевыми. Этому поспособствовал один из богатейших азербайджанцев – предприниматель и певец Эмин Агаларов (Emin), у которого относительно с недавних времен работает наш соотечественник.

"Большая честь была лично познакомиться с президентом Азербайджана, Ильхамом Гейдаровичем Алиевым. Выражаем огромную благодарность за предоставленную возможность Эмину Аразовичу", – написали под совместным постом Кыран Талапбек и Гульзада Турлаш 28 августа 2024 года.

В комментариях фолловеры выразили свое восхищение и отметили, что Кыран вырос на глазах:

"Нет слов".

"Красавчик, Кыран".

"Растешь на глазах. Молодец!"

"Жене повезло. Рядом с таким мужчиной не пропадет".

"За каждым успешным мужчиной стоит женщина! Гульзада, молодец! Только вперед, Кыран, молодец!"

"Уровень зашкаливает. Если большинство блогеров видят гордость снимать псевдо и не псевдо блогеров, Кыран партнерит с лидерами стран. Что сказать он – тигр. Молодец парень. Топи, не останавливайся".

Материал по теме Особенный день: Эмин Агаларов обратился к первой леди Азербайджана

23 июля 2024 года стало известно, что Кыран Талапбек стал личным мобилографом Эмина Агаларова. Позднее казахстанский "отец мобилографии" показал, в каком доме живет богатейший азербайджанец.

30 июля Кыран Талапбек показал орден "Курмет", которым его наградил президент Касым-Жомарт Токаев. В связи с хейтом в соцсетях он выступил с заявлением.