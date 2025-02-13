Как Баян Алагузову поздравили с Днем всех влюбленных
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова поделилась с подписчиками новой публикацией в Instagram, сообщает Zakon.kz.
Она разместила фотографию, на которой держит шикарный будет. В геолокации к публикации указано, что Баян Алагузова все еще находится в Таиланде.
"День святого Валентина, почему бы и нет?!" – написала она под постом.
Публикация набрала множество лайков и комментариев:
- Любите и будьте любимыми!
- Легенда, королева!
- Купайтесь в любви как можно дольше!
Ранее сообщалось, что переживающая семейное горе Баян Алагузова прервала молчание.
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