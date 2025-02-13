Как Баян Алагузову поздравили с Днем всех влюбленных

Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова поделилась с подписчиками новой публикацией в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Она разместила фотографию, на которой держит шикарный будет. В геолокации к публикации указано, что Баян Алагузова все еще находится в Таиланде.

"День святого Валентина, почему бы и нет?!" – написала она под постом.

Публикация набрала множество лайков и комментариев:

Любите и будьте любимыми!

Легенда, королева!

Купайтесь в любви как можно дольше!

Ранее сообщалось, что переживающая семейное горе Баян Алагузова прервала молчание.