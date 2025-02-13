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Культура и шоу-бизнес

Как Баян Алагузову поздравили с Днем всех влюбленных

Как Баян Алагузову поздравили с Днем всех влюбленных , фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 00:07 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова поделилась с подписчиками новой публикацией в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Она разместила фотографию, на которой держит шикарный будет. В геолокации к публикации указано, что Баян Алагузова все еще находится в Таиланде. 

"День святого Валентина, почему бы и нет?!" – написала она под постом. 

Публикация набрала множество лайков и комментариев:

  • Любите и будьте любимыми!
  • Легенда, королева!
  • Купайтесь в любви как можно дольше!

Ранее сообщалось, что переживающая семейное горе Баян Алагузова прервала молчание

Айсулу Омарова
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