Баян Алагузова рассказала об успехах Алисы и Алмы

Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова похвасталась подписчикам в Instagram успехами своих младших дочерей – Алисы и Алмы, сообщает Zakon.kz.

Своим "глубокомысленным" репортажем из машины 50-летняя знаменитость поделилась в Stories.

"Новостей у меня, собственно, никаких нет. Все хорошо, слава Богу. Алисён, Алмасён растут, делаем массаж, уже сегодня девятый день. Они уже стоят на ножках, уже смеются в голос. Алмусён оказалась такой очень-очень активной болтушкой, Алисён пока только ругается и смеется. А Алмушка у нас болтает во всю, чему мы очень-очень рады", – рассказала Баян Алагузова.

Также многодетная мама показала мужа – бизнесмена Турсена Алагузова, который трогательно нянчится с дочерями.

Ранее Баян Алагузова показала, как проходят их с мужем ночи. Поздно ночью супруги не могли усыпить дочь Алису, которая хотела поиграться.