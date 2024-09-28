Баян Алагузова отметила еще одно важное событие в своей жизни

Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова 28 сентября провела на этот раз первое торжество в честь дочки Алмы – обряд "Қырқынан шығару", сообщает Zakon.kz.

Алагузова на своей странице в Instagram опубликовала серию stories, в которых поделилась с подписчиками теплыми фото и видео важного события.

На одном фото она показала, как был украшен стол в честь торжества, которое провели в домашней обстановке.

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

На другом фото продюсер показала саму малышку, на руке которой был надет подаренный браслет.

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

Вместе с тем, в конце торжества провели еще один казахский обычай – "Коржын".





Гостям были вручены подарки, которые они разобрали из специальных корзин, как это принято в национальной традиции. Обряд "Коржын" символизирует гостеприимство и щедрость хозяев.





5 августа 2024 года неожиданно для всех Баян Алагузова заявила, что стала мамой в третий раз. Позднее она рассказала, что малышку назвали Алисой, и объяснила, почему они с мужем Турсеном Алагузовым выбрали именно это имя. А уже 19 августа продюсер сообщила о рождении четвертой дочери Алмы.

14 сентября Баян Алагузова провела обряд "Қырқынан шығару" для дочери Алисы.