Гарик Харламов высмеял отношения Григория Лепса с 18-летней возлюбленной

Российский актер Гарик Харламов поднял на смех любовный роман Лепса с 18-летней Авророй, сообщает Zakon.kz.

В новом выпуске своего шоу юморист рассекретил, на чем держится этот мезальянс. С его слов, при совместном досуге всегда нужно идти на компромисс.

"Например, сначала мы смотрим "Синий трактор", а потом я полчаса рассказываю про реформы Троцкого", – высказался он за Лепса.

Сам же Харламов вынужден был воссоединиться с бывшей женой ради дочери-школьницы.