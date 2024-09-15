Гарик Харламов высмеял отношения Григория Лепса с 18-летней возлюбленной
Фото: Instagram/garikkharlamov
Российский актер Гарик Харламов поднял на смех любовный роман Лепса с 18-летней Авророй, сообщает Zakon.kz.
В новом выпуске своего шоу юморист рассекретил, на чем держится этот мезальянс. С его слов, при совместном досуге всегда нужно идти на компромисс.
"Например, сначала мы смотрим "Синий трактор", а потом я полчаса рассказываю про реформы Троцкого", – высказался он за Лепса.
Сам же Харламов вынужден был воссоединиться с бывшей женой ради дочери-школьницы.
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