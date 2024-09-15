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Гарик Харламов высмеял отношения Григория Лепса с 18-летней возлюбленной

Шоу, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 05:33 Фото: Instagram/garikkharlamov
Российский актер Гарик Харламов поднял на смех любовный роман Лепса с 18-летней Авророй, сообщает Zakon.kz.

В новом выпуске своего шоу юморист рассекретил, на чем держится этот мезальянс. С его слов, при совместном досуге всегда нужно идти на компромисс.

"Например, сначала мы смотрим "Синий трактор", а потом я полчаса рассказываю про реформы Троцкого", – высказался он за Лепса.

Сам же Харламов вынужден был воссоединиться с бывшей женой ради дочери-школьницы.

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