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Культура и шоу-бизнес

Гарик Харламов собрал букет-конструктор для молодой жены

Гарик Харламов подарок хобби, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 14:10 Фото: Instagram/katerinakovalchyk
Популярный российский шоумен Гарик Харламов уже давно нашел для себя хобби: собирать конструкторы. Теперь же ведущий решил использовать любимое занятие для пользы. Актер собрал букет цветов и вручил молодой жене Екатерине Ковальчук, сообщает Zakon.kz.

Моментами семейной жизни поделилась сама 31-летняя актриса. Ковальчук разместила пост на странице в Instagram cо следующей подписью:

"Важней всего погода в доме. Муж, ты лучший!"

Харламов не остался в стороне, подчеркнув в ответ: "От лучшей жены слышу".

Примечательно, что небольшой ролик привел комментаторов в восторг.

  • Артикул на мужа, пожалуйста.
  • Гарик такой милаш. Молодец.
  • Харламов, оказывается, романтик.
  • Так мило и искренне дарит от всей души.
  • Я так радуюсь за вас, когда смотрю ваши видео. Словно вы мои родственники.
  • Как удобно, собрал-разобрал. Каждый день праздник можно устраивать.
  • Как круто видеть, когда он свое хобби внес в такие приятности!

7 августа 2024 года Гарик Харламов и Катерина Ковальчук сыграли пышную свадьбу в Подмосковье.

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Для Харламова брак с Ковальчук – третий по счету.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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