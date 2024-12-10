Гарик Харламов собрал букет-конструктор для молодой жены
Фото: Instagram/katerinakovalchyk
Популярный российский шоумен Гарик Харламов уже давно нашел для себя хобби: собирать конструкторы. Теперь же ведущий решил использовать любимое занятие для пользы. Актер собрал букет цветов и вручил молодой жене Екатерине Ковальчук, сообщает Zakon.kz.
Моментами семейной жизни поделилась сама 31-летняя актриса. Ковальчук разместила пост на странице в Instagram cо следующей подписью:
"Важней всего погода в доме. Муж, ты лучший!"
Харламов не остался в стороне, подчеркнув в ответ: "От лучшей жены слышу".
Примечательно, что небольшой ролик привел комментаторов в восторг.
- Артикул на мужа, пожалуйста.
- Гарик такой милаш. Молодец.
- Харламов, оказывается, романтик.
- Так мило и искренне дарит от всей души.
- Я так радуюсь за вас, когда смотрю ваши видео. Словно вы мои родственники.
- Как удобно, собрал-разобрал. Каждый день праздник можно устраивать.
- Как круто видеть, когда он свое хобби внес в такие приятности!
7 августа 2024 года Гарик Харламов и Катерина Ковальчук сыграли пышную свадьбу в Подмосковье.
Их роман начался в 2021 году, когда они познакомились на съемках сериала "Гусар".
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