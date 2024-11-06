75-летний Ричард Гир решил переехать в Испанию из-за молодой жены

Главный актер из легендарного фильма "Красотка" Ричард Гир переезжает с семьей из США в Испанию. На этот шаг лауреат премии "Золотой глобус" решился ради молодой супруги Алехандры Сильвы, сообщает Zakon.kz.

Все дело в том, что третья жена является коренной испанкой, но ради мужа переехала в США. Они прожили здесь шесть лет, а теперь актер готов, на радость любимой, поселиться на ее родине.

Эту информацию подтвердил представитель Агентства по продаже недвижимости. Перед переездом они продали ранчо в Коннектикуте, которое купили несколько лет назад.

По данным издания Daily Mail, Гир продал поместье с небольшим дисконтом от первоначальной цены.

Ричард Гир обменялся клятвами с Алехандрой Силва в 2018 году. До брака они встречались чуть меньше трех лет. В феврале 2019 года у пары родился сын Александр, в апреле 2020-го – второй сын.