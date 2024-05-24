Мбаппе стал соседом Ричарда Гира за 18 млн евро в Мадриде

Будущий новичок мадридского "Реала" Килиан Мбаппе купил недвижимость в столице Испании за 18 млн евро. Одним из его соседей является знаменитый американский актер Голливуда Ричард Гир, сообщает Zakon.kz.

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Как передает La Razon, французский форвард ПСЖ приобрел особняк в мадридском районе Ла Моралеха, стоимость которого оценивается в 18 млн евро. Новое жилище понравилось Мбаппе тем, что оно находится в пяти минутах езды от тренировочной базы королевского клуба.

А по соседству с ним живет всемирно известный актер Ричард Гир, а в нескольких шагах находится дом экс-одноклубника по ПСЖ – Серхио Рамоса.

Фото: Instagram/sergioramos

Три недели назад прошла информация, что лидер ПСЖ планирует купить дом бывшего коллеги по команде Серхио Рамоса. Но на деле все оказалось по-другому.



10 мая Килиан Мбаппе объявил о своем уходе из парижского коллектива. На днях в Париже состоялась встреча президента Франции Эммануэля Макрона и главы мадридского футбольного клуба "Реал" Флорентино Переса по вопросу приезда Мбаппе на летние Олимпийские игры.