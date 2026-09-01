77-летний Ричард Гир показал трогательное послание от молодой жены

31 августа 2026 года звезда культового фильма "Красотка" Ричард Гир отметил 77-летие. Актер провел праздник в кругу семьи, сообщает Zakon.kz.

Алехандра Сильва, третья супруга знаменитости, опубликовала поздравительный пост мужу на своей странице в Instagram.

"Нет никого другого, с кем я хотела бы провести свою жизнь. С днем рождения! Мы любим тебя", – написала публицистка.

Лауреат премии "Золотой глобус" репостнул фото к себе в сторис с подписью: "Я люблю тебя".

Известно, что третий брак Гира стал одним из самых обсуждаемых в Голливуде из-за большой разницы в возрасте (34 года), однако сам актер называет себя "самым счастливым человеком во Вселенной". Его избранница Алехандра Сильва – испанская публицистка, предпринимательница и активистка, дочь бывшего вице-президента футбольного клуба "Реал Мадрид".

Ранее мы также рассказывали, что старшая дочь продюсера и актрисы Баян Алагузовой – Айсауле Бакытбек – поделилась фотографиями с торжества в честь 31-летия своего супруга Алишера Кайдарова.