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75-летний Ричард Гир вышел в свет с молодой женой

75-летний Ричард Гир вышел в свет с молодой женой, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2024 17:30 Фото: Instagram/alejandragere
Популярный американский актер Ричард Гир появился на Венецианском кинофестивале с молодой женой и взрослым сыном. Фотографиями с мероприятия поделилась его супруга Алехандра Силва, сообщает Zakon.kz.

Несколько снимков активистка опубликовала 3 сентября на странице в Instagram с краткой подписью: "Венеция".

Примечательно, что Гир, завоевавший сердца поклонников благодаря ролям в фильмах "Красотка", "Хатико: самый верный друг", "Чикаго", 31 августа 2024 года отметил 75-летие.

Его 41-летняя супруга в этот день посвятила ему трогательный пост.

"С днем рождения, любовь всей моей жизни! После 11 удивительных лет вместе все еще кажется, что мы впервые встретились. То путешествие, которое мы разделили, прекрасная семья, которую мы создали, и воспоминания, которые мы создали, – это больше, чем я могла мечтать. Ты делаешь мою жизнь лучше во всех смыслах, и я так благодарна, что ты рядом", – написала она.

Ричард Гир обменялся клятвами с Алехандрой Силва в 2018 году.

До брака они встречались чуть меньше трех лет. В феврале 2019 года у пары родился сын Александр, в апреле 2020-го – второй сын.

Ранее казахстанская артистка Жулдыз Абдукаримова опубликовала чувственный пост о школьных годах. Именитая супруга Кайрата Нуртаса поразмышляла о быстротечности времени.

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