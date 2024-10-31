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Молдир Ауелбекова восхитила кадрами семейной фотосессии с детьми и мамой

Молдир Ауелбекова фотосессия, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 10:39 Фото: Instagram/moldir.auyelbekova
38-летняя казахстанская певица Молдир Ауелбекова вызвала шквал комплиментов и добрых отзывов от подписчиков, поделившись с ними семейными снимками, сообщает Zakon.kz.

Бывшая солистка группы КешYou разместила несколько фотографий и видео с осенней прогулки. В кадре на странице в Instagram также присутствуют дети и мама телеведущей.

"Мой теплый октябрь", – кратко сказано в описании к публикации за 30 октября 2024 года.

Пользователи Сети после просмотра пожелали звездной семье здоровья и удачи.

В начале октября Ауелбекова заинтриговала подписчиков снимками из Москвы. Тогда актриса рассказала, что находится в Москве, но не уточнила, с какой целью. Кроме того, исполнительница осудила многочисленные курсы в социальных сетях и отметила, что лишь труд способен облагородить человека.

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