Молдир Ауелбекова восхитила кадрами семейной фотосессии с детьми и мамой

38-летняя казахстанская певица Молдир Ауелбекова вызвала шквал комплиментов и добрых отзывов от подписчиков, поделившись с ними семейными снимками, сообщает Zakon.kz.

Бывшая солистка группы КешYou разместила несколько фотографий и видео с осенней прогулки. В кадре на странице в Instagram также присутствуют дети и мама телеведущей.

"Мой теплый октябрь", – кратко сказано в описании к публикации за 30 октября 2024 года.

Пользователи Сети после просмотра пожелали звездной семье здоровья и удачи.

В начале октября Ауелбекова заинтриговала подписчиков снимками из Москвы. Тогда актриса рассказала, что находится в Москве, но не уточнила, с какой целью. Кроме того, исполнительница осудила многочисленные курсы в социальных сетях и отметила, что лишь труд способен облагородить человека.