Нурлан Сабуров впервые за долгое время вышел на связь
Фото: Instagram/nurlan__saburov
Казахстанский и российский комик Нурлан Сабуров впервые за долгое время сделал публикацию на своей странице в соцсети. До этого он размещал фотографию в феврале 2024 года, сообщает Zakon.kz.
Впрочем, подпись к видео была немногословной: 24.10.2024.
В кадре комик рассказывает о разном отношении женщины к детям и внукам.
Комментаторы сразу вспомнили свои семьи и способы общения, поблагодарив Сабурова за его творчество.
Ранее популярный комик из Казахстана Евгений Чебатков рассказал, как его обманули в США.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript