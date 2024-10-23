Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Нурлан Сабуров впервые за долгое время вышел на связь

Нурлан Сабуров впервые за долгое время вышел на связь, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 20:23 Фото: Instagram/nurlan__saburov
Казахстанский и российский комик Нурлан Сабуров впервые за долгое время сделал публикацию на своей странице в соцсети. До этого он размещал фотографию в феврале 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Впрочем, подпись к видео была немногословной: 24.10.2024.

В кадре комик рассказывает о разном отношении женщины к детям и внукам.

Комментаторы сразу вспомнили свои семьи и способы общения, поблагодарив Сабурова за его творчество.

Ранее популярный комик из Казахстана Евгений Чебатков рассказал, как его обманули в США.

Читайте также

Поклонники 48-летней &quot;Блондинки в законе&quot; восхитились внешностью ее сына
Поклонники 48-летней "Блондинки в законе" восхитились внешностью ее сына
Макпал Исабекова раскрыла интересные факты о муже, которому устроила &quot;беташар&quot;
Макпал Исабекова раскрыла интересные факты о муже, которому устроила "беташар"
Жена Петросяна рассказала о болезни их малолетних детей
Жена Петросяна рассказала о болезни их малолетних детей
Анастасия Московчук
Россия Сабуров Нурлан Казахстан 2024 год Социальные сети Комики Видео Знаменитости
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, мошеннические схемы, вид мошенничества
"Не переводите деньги!": АФМ обратился к казахстанцам
Ливни, снег и гололед: прогноз погоды в Казахстане на 23 октября
Ливни, снег и гололед: прогноз погоды в Казахстане на 23 октября
Младшая дочь Анастасии Заворотнюк отметила 6-летие без мамы
Младшая дочь Анастасии Заворотнюк отметила шестилетие без мамы
Павел Глоба, гороскоп, кому 2025 год подарит счастье
Глоба назвал знаки зодиака, которым 2025 год дарует счастье
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: