Нурлан Сабуров впервые за долгое время вышел на связь

Фото: Instagram/nurlan__saburov

Казахстанский и российский комик Нурлан Сабуров впервые за долгое время сделал публикацию на своей странице в соцсети. До этого он размещал фотографию в феврале 2024 года, сообщает Zakon.kz.

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