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Олжас Нурбай и Улбосын Шалкарова стали родителями

Олжас Нурбай и Улбосын Шалкарова стали родителями, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 13:25 Фото: Instagram/bonnib0n
У известного казахстанского режиссера Олжаса Нурбая и актрисы Улбосын Шалкаровой родился первенец, сообщает Zakon.kz.

Об этом накануне, 6 ноября 2024 года, рассказал шоумен, сценарист и продюсер Марат Оралгазин. Он опубликовал совместное фото Олжаса и Улбосын и поздравил их с рождением малыша, не уточнив его пол.

Олжас Нурбай и Улбосын Шалкарова стали родителями, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 13:25

Фото: Instagram/oralgazin

Отметим, что в соцсетях новоиспеченных родителей пока нет ни одного намека на пополнение.

Крайняя публикация на странице Шалкаровой была сделана 28 октября, где она поделилась кадрами первой беременной фотосессии с мужем.

А Нурбай появлялся в Instagram аж 16 октября. Тогда он опубликовал видео, где рассказал об успехе своего первого детища – фильма "Қораға кірдік".

Олжас и Улбосын поженились в начале этого года – 6 января.

В августе звезда сериала "Гнездо ласточки" раскрыла свое интересное положение.

23 октября 2024 года впервые стала мамой 42-летняя российская певица Сати Казанова. Позднее муж артистки опубликовал трогательное фото жены с новорожденной дочкой.

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