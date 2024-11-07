Олжас Нурбай и Улбосын Шалкарова стали родителями
Об этом накануне, 6 ноября 2024 года, рассказал шоумен, сценарист и продюсер Марат Оралгазин. Он опубликовал совместное фото Олжаса и Улбосын и поздравил их с рождением малыша, не уточнив его пол.
Фото: Instagram/oralgazin
Отметим, что в соцсетях новоиспеченных родителей пока нет ни одного намека на пополнение.
Крайняя публикация на странице Шалкаровой была сделана 28 октября, где она поделилась кадрами первой беременной фотосессии с мужем.
А Нурбай появлялся в Instagram аж 16 октября. Тогда он опубликовал видео, где рассказал об успехе своего первого детища – фильма "Қораға кірдік".
Олжас и Улбосын поженились в начале этого года – 6 января.
В августе звезда сериала "Гнездо ласточки" раскрыла свое интересное положение.
23 октября 2024 года впервые стала мамой 42-летняя российская певица Сати Казанова. Позднее муж артистки опубликовал трогательное фото жены с новорожденной дочкой.