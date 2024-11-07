60-летняя Моника Беллуччи украсила собой обложку китайского журнала

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи появилась на обложке модного журнала Elle China. Звезда фильма "Астерикс и Обеликс: Миссия "Клеопатра" поделилась снимками атмосферной фотосессии, сообщает Zakon.kz.

Кадры 60-летняя звезда экрана разместила в своем Instagram с более 5,6 миллионов подписчиков.

"Новая обложка", – кратко подписала карусель фото Беллуччи.

Навсегда! Самая красивая из всех!

Натурально, элегантно и красиво.

Итальянская дива.

Настоящая красота на все времена.

Великолепно, – отреагировали на новую фотосессию ее поклонники.

Беллуччи была замужем за актером Венсаном Касселем. Сейчас актриса встречается с 66-летним американским кинорежиссером Тимом Бертоном.

Ранее мексикано-американская актриса Сальма Хайек разместила несколько новых публикаций на личной странице в Instagram. На одной из них продюсер украсила обложку самого знаменитого журнала о моде в мире Elle Mexico. На другой – показала, как проходила работа.