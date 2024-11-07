Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

60-летняя Моника Беллуччи украсила собой обложку китайского журнала

60-летняя Моника Беллуччи украсила собой обложку китайского журнала, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 17:05 Фото: Instagram/monicabellucciofficiel
Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи появилась на обложке модного журнала Elle China. Звезда фильма "Астерикс и Обеликс: Миссия "Клеопатра" поделилась снимками атмосферной фотосессии, сообщает Zakon.kz.

Кадры 60-летняя звезда экрана разместила в своем Instagram с более 5,6 миллионов подписчиков.

"Новая обложка", – кратко подписала карусель фото Беллуччи.

  • Навсегда! Самая красивая из всех!
  • Натурально, элегантно и красиво.
  • Итальянская дива.
  • Настоящая красота на все времена.
  • Великолепно, – отреагировали на новую фотосессию ее поклонники.

Беллуччи была замужем за актером Венсаном Касселем. Сейчас актриса встречается с 66-летним американским кинорежиссером Тимом Бертоном.

Ранее мексикано-американская актриса Сальма Хайек разместила несколько новых публикаций на личной странице в Instagram. На одной из них продюсер украсила обложку самого знаменитого журнала о моде в мире Elle Mexico. На другой – показала, как проходила работа.

Читайте также

Возлюбленный Айжулдыз Адайбековой показал завораживающие кадры предложения руки и сердца
Жених Айжулдыз Адайбековой показал завораживающие кадры предложения руки и сердца
Пластический хирург раскрыл секрет вечной молодости Дмитрия Маликова
Пластический хирург раскрыл секрет вечной молодости Дмитрия Маликова
Олжас Нурбай и Улбосын Шалкарова стали родителями
Олжас Нурбай и Улбосын Шалкарова стали родителями
Анастасия Московчук
Италия Китай 2024 год Модельный бизнес Социальные сети Актеры Мода Знаменитости Фотографии
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Мобильная связь, мобильный интернет, сотовая связь, телефон в руках, социальные сети, звонки
Казахстанцам приходят уведомления об аресте имущества
Национальный банк РК, Нацбанк РК, национальный бюджет, экономика, базовая ставка, проценты, Казахстан
Нацбанк выступил с важным обращением из-за перехода на международный стандарт платежей
Димаш Кудайберген произвел фурор, выступив на ужине в Елисейском дворце
Димаш Кудайберген произвел фурор, выступив на ужине в Елисейском дворце
В Узбекистане сршедший с горы огромный камень раздавил машину с людьми
В Узбекистане сошедший с горы огромный камень раздавил машину с людьми
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: