Американский теннисист в ярком образе украсил обложку модного журнала

Теннисисты профессионалы не только блистают на кортах, но и покоряют сердца болельщиков с обложек модных журналов. На этот раз в фотосессии в стильных образах поучаствовал американец Тейлор Фритц, сообщает Zakon.kz.

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Девятая ракетка мира украсил обложку итальянской версии журнала Style Magazine. Кадрами с фотосессии Фритц поделился в социальных сетях.

Фритц неудачно выступил на прошедшем Уимблдоне-2023. В матче второго круга Фритц со счетом 6:3, 6:2, 3:6, 4:6, 2:6 сенсационно проиграл 59 ракетке мира, представителю Швеции Микаэлю Имеру. Позднее, 18 июля, стало известно, что Имера дисквалифицировали на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил.

Ранее канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (12 в рейтинге АТР) принял участие в фотосессии для издания о моде и образе жизни для мужчин L'Officiel Hommes.

