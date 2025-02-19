Фанаты Кристины Орбакайте поблагодарили ее за вдохновение

Популярная российская эстрадная певица Кристина Орбакайте порадовала подписчиков новой публикацией в Instagram, сообщает Zakon.kz.

19 февраля артистка опубликовала видео, на котором показала свою тренировку.

"Главное мотивация, настроение и компания! И так каждый день", – написала она.

Фанаты певицы восхитились ее фигурой. Они оставили множество восторженных комментариев:

У Кристины прекрасная генетика! Папа у нее стройный и высокий красавец, она вся в него.

Браво! Благодарим, Кристина, за вдохновение! Идем работать над собой! Прекрасная форма –результат большого труда, требовательности к себе и самодисциплины.

Спасибо, Кристиночка, любим вас бесконечно!

24 января Кристина Орбакайте на своей странице в Instagram поделилась с фанатами уникальными архивными кадрами.