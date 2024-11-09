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Сотрудники штаба Камалы Харрис боятся, что останутся без зарплаты

США, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2024 19:51 Фото: Instagram/kamalaharris
Сотрудники предвыборного штаба от демократов боятся, что не смогут получить положенные им за работу деньги, сообщает Zakon.kz.

Опасения, что сотрудникам штаба вице-президента США Камалы Харрис не выплатят зарплату появились на фоне слухов из-за долга в 20 млн долларов после провальных предвыборных концертов. Об этом пишет The New York Times.

Как говорится в статье, артисты своими концертами должны были убедить избирателей голосовать за Харрис. Однако их выступления осталось практически незамеченными. И это несмотря на то, что участие звезд обошлись очень дорого, а некоторые исполнители даже намеренно завышали гонорар пользуясь моментом.

Так, за день до выборов штаб Харрис устроил концерты в колеблющихся штатах, где пели:

  • Джон Бон Джови в Детройте;
  • Кристина Агилера в Лас-Вегасе;
  • Кэти Перри в Питтсбурге;
  • 2 Chainz в Атланте;
  • Леди Гага в Филадельфии.

Помимо музыкальных исполнителей устроила шоу и телеведущая Опра Уинфри.

"Деньги на концерты были потрачены впустую, поскольку на тот момент уже миллионы избирателей проголосовали досрочно", – поделился ожидающий зарплату один из сотрудников штаба Харрис.

1 ноября певица Дженнифер Лопес выступила на митинге в Лас-Вегасе в поддержку Камалы Харрис.

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