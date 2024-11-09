Сотрудники штаба Камалы Харрис боятся, что останутся без зарплаты
Опасения, что сотрудникам штаба вице-президента США Камалы Харрис не выплатят зарплату появились на фоне слухов из-за долга в 20 млн долларов после провальных предвыборных концертов. Об этом пишет The New York Times.
Как говорится в статье, артисты своими концертами должны были убедить избирателей голосовать за Харрис. Однако их выступления осталось практически незамеченными. И это несмотря на то, что участие звезд обошлись очень дорого, а некоторые исполнители даже намеренно завышали гонорар пользуясь моментом.
Так, за день до выборов штаб Харрис устроил концерты в колеблющихся штатах, где пели:
- Джон Бон Джови в Детройте;
- Кристина Агилера в Лас-Вегасе;
- Кэти Перри в Питтсбурге;
- 2 Chainz в Атланте;
- Леди Гага в Филадельфии.
Помимо музыкальных исполнителей устроила шоу и телеведущая Опра Уинфри.
"Деньги на концерты были потрачены впустую, поскольку на тот момент уже миллионы избирателей проголосовали досрочно", – поделился ожидающий зарплату один из сотрудников штаба Харрис.
1 ноября певица Дженнифер Лопес выступила на митинге в Лас-Вегасе в поддержку Камалы Харрис.