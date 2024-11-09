Сотрудники штаба Камалы Харрис боятся, что останутся без зарплаты

Сотрудники предвыборного штаба от демократов боятся, что не смогут получить положенные им за работу деньги, сообщает Zakon.kz.

Опасения, что сотрудникам штаба вице-президента США Камалы Харрис не выплатят зарплату появились на фоне слухов из-за долга в 20 млн долларов после провальных предвыборных концертов. Об этом пишет The New York Times.

Как говорится в статье, артисты своими концертами должны были убедить избирателей голосовать за Харрис. Однако их выступления осталось практически незамеченными. И это несмотря на то, что участие звезд обошлись очень дорого, а некоторые исполнители даже намеренно завышали гонорар пользуясь моментом.

Так, за день до выборов штаб Харрис устроил концерты в колеблющихся штатах, где пели:

Джон Бон Джови в Детройте;

Кристина Агилера в Лас-Вегасе;

Кэти Перри в Питтсбурге;

2 Chainz в Атланте;

Леди Гага в Филадельфии.

Помимо музыкальных исполнителей устроила шоу и телеведущая Опра Уинфри.

"Деньги на концерты были потрачены впустую, поскольку на тот момент уже миллионы избирателей проголосовали досрочно", – поделился ожидающий зарплату один из сотрудников штаба Харрис.

1 ноября певица Дженнифер Лопес выступила на митинге в Лас-Вегасе в поддержку Камалы Харрис.