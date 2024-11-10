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Вышел финальный трейлер приквела "Короля Льва"

Фильм, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2024 05:45 Фото: X/popcornsapp
9 ноября Disney опубликовал финальный трейлер приквела "Короля Льва" – о Муфасе, сообщает Zakon.kz.

По сюжету Рафики рассказывает юной львице Киаре, дочери Симбы и Налы, легенду о Муфасе. Параллельно с этим Тимон и Пумба выдают свои фирменные шутки.

Легенда повествует об осиротевшем детеныше Муфасе, который встречает львенка по имени Така – наследника королевской династии. Случайная встреча положила начало большому путешествию двух новых друзей.

Лента выйдет в прокат 20 декабря.

А 1 ноября Disney представил первый трейлер нового сериала по фильму "Звездные войны" с участием Джуда Лоу.

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