Вышел финальный трейлер приквела "Короля Льва"

9 ноября Disney опубликовал финальный трейлер приквела "Короля Льва" – о Муфасе, сообщает Zakon.kz.

По сюжету Рафики рассказывает юной львице Киаре, дочери Симбы и Налы, легенду о Муфасе. Параллельно с этим Тимон и Пумба выдают свои фирменные шутки.

Легенда повествует об осиротевшем детеныше Муфасе, который встречает львенка по имени Така – наследника королевской династии. Случайная встреча положила начало большому путешествию двух новых друзей.

Лента выйдет в прокат 20 декабря.

А 1 ноября Disney представил первый трейлер нового сериала по фильму "Звездные войны" с участием Джуда Лоу.