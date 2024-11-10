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По "Звездным войнам" снимут еще три фильма

Звездные войны, Disney, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2024 14:12 Фото: Disney
Студия Disney готовится снять еще три фильма по франшизе "Звездные войны" с участием режиссера Саймона Кинберга, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Deadline со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, кинематографист также выступит в качестве продюсера проектов совместно с главой Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.

"Предположительно, кинотрилогия "даст начало новой саге" и не будет продолжать события первых девяти фильмов", – сообщается в публикации.

1 ноября 2024 года Disney представил первый трейлер нового сериала по фильму "Звездные войны" с участием Джуда Лоу.

Действие шоу будут происходить в том же временном промежутке, что и "Мандалорец", после событий фильма "Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая". В центре сюжета – четыре ребенка, которые пытаются вернуться на родную планету.

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