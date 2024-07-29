Золотое бикини из фильма "Звездные войны" продали на аукционе

На аукционе в США за 175 тыс. долларов продали легендарное золотое бикини принцессы Леи Органы из фильма "Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая", сообщает Zakon.kz.

Информацию об удачной сделке разместил аукционный дом Heritage Auctions на своих аккаунтах в соцсетях. Оказалось, что изначально лот оценили в 30 тыс. долларов.

Он состоит из нескольких предметов: бикини в виде бюстгальтера с глубоким декольте и набедренной повязки, длинной юбки с боковыми вырезами, двух золотых браслетов, один из которых в форме змеи и золотого ошейника с цепью.

За месяц до смерти актриса Кэрри Фишер призналась, что сниматься в комплекте было неприятно.

"Я должна была сидеть почти голая, а я так обычно не наряжаюсь. Когда Лукас показал мне этот наряд, я думала, он шутит, и постоянно нервничала. Во время съемок я должна была сидеть только прямо, потому что нельзя было допустить никаких складок", – вспоминала она в беседе с журналистом.

Фото: Х/HeritageAuction

17 июля в Нью-Йорке на торгах Sothebyʼs лот ушел с молотка за рекордные 44,6 млн долларов. Это был почти полностью сохранившийся скелет стегозавра.