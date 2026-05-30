Культура и шоу-бизнес

Скончалась Марсия Лукас, которую называли "секретным оружием" "Звездных войн"

Скончалась Марсия Лукас, которую называли секретным оружием Звездных войн, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2026 09:27 Фото: pixabay
Марсия Лукас – бывшая жена Джорджа Лукаса и монтажер культовых фильмов франшизы "Звездные войны" – скончалась в возрасте 80 лет в своем доме в Ранчо-Мираж (Калифорния), сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета The Sun, семья назвала ее "первопроходцем" и одним из самых влиятельных монтажеров в истории кино.


"Марсия была настоящей силой. Она стала подлинным первопроходцем для женщин в кино и одним из самых влиятельных монтажеров в истории кинематографа. Она помогла переосмыслить возможности киномонтажа и проложила путь для поколений женщин, которые пришли после нее", – процитировало издание одного из родственников Лукас.

В 1977 году Марсия получила премию "Оскар" за лучший монтаж фильма "Звездные войны: Новая надежда". Также она работала над картинами "Американские граффити" и "Возвращение джедая".

Марсия Лукас была замужем за американским кинопродюсером, сценаристом, режиссером, монтажером, оператором и предпринимателем Джорджем Лукасом с 1969 по 1983 год. У нее остались две дочери и внучки.

Ранее сообщалось, что умер телеведущий Владимир Молчанов.

