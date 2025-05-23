Меладзе объявил о закрытии легендарной группы "ВИА Гра"
62-летний заслуженный деятель искусств Украины объявил о закрытии легендарной группы.
"ВИА Гра" – Galileo. Это последняя песня группы "ВИА Гра", – заявил Константин Меладзе.
Продюсер подчеркнул, что благодарен всем, кто в течение 25 лет работал с ним над этим проектом.
"Артисткам, музыкантам, администраторам, аранжировщикам, звукорежиссерам, режиссерам, стилистам, визажистам и всем-всем-всем. Это было прекрасное время, по которому у меня, тем не менее, нет никакой ностальгии. Главное и лучшее, что было и останется из всей этой истории, – это песни, наполненные любовью, Верой и надеждой. Надеюсь, их будут слушать еще многие годы. Желаю всем мира и благополучия", – заключил Константин Меладзе.
На эту публикацию отреагировали экс-участницы легендарной группы, в том числе и Вера Брежнева.
"Благодарю за все", – написала она, обращаясь к бывшему супругу.
Подписчики с большой грустью восприняли новость о закрытии их любимой группы:
- "ВИА Гра! Навсегда!"
- "Прощай… это было прекрасно".
- "Все началось с дуэта – и дуэтом все закончилось. Красивая история".
- "Константин Шотович, вы – гений. Вашими мужскими руками написана музыка, понимающая женскую душу. Каждое прослушивание старых альбомов для меня – это путешествие внутрь себя, где я нахожу женскую силу, уверенность и свет. Вы – настоящий мастер, способный трогать сердца".
"ВИА Гра" – украинская женская поп-группа, образованная в 2000 году в Киеве. Коллектив считался одним из самых успешных русскоязычных музыкальных проектов 2000-х годов. Группой было записано 5 студийных альбомов.
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