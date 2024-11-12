Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Лера Кудрявцева перепела песню Ирины Аллегровой и нарвалась на хейт

Лера Кудрявцева перепела песню Ирины Аллегровой и нарвалась на хейт, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 11:52 Фото: Instagram/leratv
В начале ноября 2024 года состоялся творческий вечер в честь 70-летия Игоря Крутого. Среди именитых гостей праздника были ведущая Лера Кудрявцева и юрист Катя Гордон. Звездные подруги исполнили шлягер Ирины Аллегровой "Бабы-стервы", сообщает Zakon.kz.

53-летняя актриса решила поделиться с публикой кадрами выступления. Как оказалось, Кудрявцева и Гордон не просто исполнили хит, а устроили целое представление на сцене. Но общественность не смогла оценить их старания.

В описании ролика певица выразила благодарность композитору.

"Игорь Яковлевич! Спасибо за приглашение на свой юбилейный вечер и, конечно, спасибо за то, что разрешаете хулиганить. Люблю всегда и горжусь нашей дружбой", – написала Кудрявцева.

Катя Гордон также описала произошедшее и уточнила, что получила удовольствие:

"Спасибо моей Лере и, конечно, Игорю Крутому за эти музыкальные хулиганства. Мы, юристы, народ дотошный и скучный… Пишем себе, ходим по судам. А тут такая веселуха. Спасибо. Запомнится!"

Впрочем, немногие пользователи Сети сошлись во мнении со знаменитостями.

  • Шикарные, умные, талантливые артистки и певицы.
  • Так здорово, что появился такой дуэт.
  • Самое главное – все остались живы после выступления.

Другие же считают, что исполнители перестарались.

  • Вот этого всего ералаша на сцене не нужно было. Столько нагородили всего. В глазах рябило. Лишнее это все. Два клоуна. Просто пародия на песню.
  • Номер для шашлыков на природе, не вписывается в концерт маэстро. Базар, вокзал, скандал.
  • Боже, что за балаган?
  • Лучше Аллегровой эту песню никто не споет!
  • Стыд и позор.
  • Вы классные, но представление не удалось.
  • Какой ужас, надеюсь, вы читаете комментарии.

Ранее 43-летний популярный российский актер Гарик Харламов для очередного выступления исполнил трек "Свадебные цветы". В оригинале его спела та же Ирина Аллегрова еще в 1996 году. Как с этой задачей справился комик, можно посмотреть по ссылке.

Читайте также

Елена Малышева рассказала о сюрпризе от 4-летней внучки
Елена Малышева рассказала о сюрпризе от 4-летней внучки
&quot;Что будет зимой?&quot;: Ерке Есмахан высказалась о смене часового пояса
"Что будет зимой?": Ерке Есмахан высказалась о смене часового пояса
Песня
Песню The Beatles номинировали на "Грэмми"
Анастасия Московчук
Россия Крутой Игорь 2024 год Концерты Социальные сети Артисты Музыканты Фанаты Видео Шоу-бизнес
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, деньги, обмен валют, Казахстан, национальная валюта
К казахстанцам обратились с важной информацией по банкноте 5000 тенге старого образца
Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, зима в Алматы
Когда Алматы накроет снегопад
Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции
МВД Казахстана сделало важное заявление
Как-будто Европа к нам пришла
Как будто Европа к нам пришла! – жители Алматы показали Ерболату Досаеву свой обновленный двор
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: