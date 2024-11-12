Лера Кудрявцева перепела песню Ирины Аллегровой и нарвалась на хейт
53-летняя актриса решила поделиться с публикой кадрами выступления. Как оказалось, Кудрявцева и Гордон не просто исполнили хит, а устроили целое представление на сцене. Но общественность не смогла оценить их старания.
В описании ролика певица выразила благодарность композитору.
"Игорь Яковлевич! Спасибо за приглашение на свой юбилейный вечер и, конечно, спасибо за то, что разрешаете хулиганить. Люблю всегда и горжусь нашей дружбой", – написала Кудрявцева.
Катя Гордон также описала произошедшее и уточнила, что получила удовольствие:
"Спасибо моей Лере и, конечно, Игорю Крутому за эти музыкальные хулиганства. Мы, юристы, народ дотошный и скучный… Пишем себе, ходим по судам. А тут такая веселуха. Спасибо. Запомнится!"
Впрочем, немногие пользователи Сети сошлись во мнении со знаменитостями.
- Шикарные, умные, талантливые артистки и певицы.
- Так здорово, что появился такой дуэт.
- Самое главное – все остались живы после выступления.
Другие же считают, что исполнители перестарались.
- Вот этого всего ералаша на сцене не нужно было. Столько нагородили всего. В глазах рябило. Лишнее это все. Два клоуна. Просто пародия на песню.
- Номер для шашлыков на природе, не вписывается в концерт маэстро. Базар, вокзал, скандал.
- Боже, что за балаган?
- Лучше Аллегровой эту песню никто не споет!
- Стыд и позор.
- Вы классные, но представление не удалось.
- Какой ужас, надеюсь, вы читаете комментарии.
Ранее 43-летний популярный российский актер Гарик Харламов для очередного выступления исполнил трек "Свадебные цветы". В оригинале его спела та же Ирина Аллегрова еще в 1996 году. Как с этой задачей справился комик, можно посмотреть по ссылке.