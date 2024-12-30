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Культура и шоу-бизнес

Лера Кудрявцева нашла путь к сердцу зрителей

Лера Кудрявцева нашла путь к сердцу зрителей, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 09:57 Фото: Instagram/leratv
Российские ведущая Лера Кудрявцева и юрист Катя Гордон не так давно начали выступать дуэтом. Их группа носит название "ЗаVисть". Несмотря на противоречивые отклики, артисты в канун Нового года смогли впечатлить аудиторию, сообщает Zakon.kz.

Перед главным праздником в году дуэт выпустил праздничный трек "С новым гАдом!".

29 декабря 2024 года Кудрявцева опубликовала выступление под эту композицию и собрала множественные добрые отклики.

"Наша группа, несмотря ни на что и вопреки всему, создает вам хорошее настроение. Танцуем! Погнали!" – гласит подпись к публикации.

Лишь единицы написали, что звездам нужно сменить мелодию. Остальные же выразили восхищение.

"Оригинально! Девчули рулят!" – подчеркнул основатель группы "На-На" Бари Алибасов.
  • Красотки. Мне нравится, зажигают.
  • Песня классная. Первый раз за 10 лет мне понравилось слушать новую песенку.
  • Девчонки, вы огненные! И песня веселуха. Плясать под нее точно хочется! Спасибо за настроение!!
  • Молодцы девчонки! Весело, задорно, с настроением! Так держать!
  • Молодцы! Настроение поднялось! Красивые, умные, задорные! Обожаю вас, пусть ваша дружба будет вечной!
  • Дружба на зависть всем вокруг! Шикарные, – отметили другие пользователи Сети.

Примечательно, что в начале ноября 2024 года состоялся творческий вечер в честь 70-летия Игоря Крутого. Среди именитых гостей праздника были Лера Кудрявцева и Катя Гордон. Звездные подруги исполнили шлягер Ирины Аллегровой "Бабы-стервы". Как оказалось, Кудрявцева и Гордон не просто исполнили хит, а устроили целое представление на сцене. Но общественность не смогла оценить их старания.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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