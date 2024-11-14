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Американские музыканты отозвали судебный иск против Трампа

США, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 05:00 Фото: Instagram/thewhitestripes
Группа The White Stripes отозвала свой иск против Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

Ранее иск был подан за несанкционированное использование их песни "Seven Nation Army" в видео, пишет Pitchfork. При этом Джек и Мег Уайт сохранили за собой право подать иск заново.

Видео, которое послужило поводом для судебного иска, было размещено сотрудницей Трампа Марго Мартин в соцсети X 29 августа и с тех пор было удалено. На нем кандидат в президенты от Республиканской партии садится в самолет, а на заднем плане играет вступительный рифф знаменитой рок-песни.

Тогда музыканты потребовали "выплаты значительной компенсации", указав в качестве ответчиков Трампа, его кампанию и Мартин. В иске утверждалось, что предвыборный штаб Трампа:

  • не запрашивал и не получал от группы разрешения на использование песни;
  • не ответил на предварительные попытки урегулировать этот вопрос.

Также Дональд Трамп использовал в своей предвыборной агитации боксершу Иман Хелиф.

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