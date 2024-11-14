Американские музыканты отозвали судебный иск против Трампа

Группа The White Stripes отозвала свой иск против Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

Ранее иск был подан за несанкционированное использование их песни "Seven Nation Army" в видео, пишет Pitchfork. При этом Джек и Мег Уайт сохранили за собой право подать иск заново.

Видео, которое послужило поводом для судебного иска, было размещено сотрудницей Трампа Марго Мартин в соцсети X 29 августа и с тех пор было удалено. На нем кандидат в президенты от Республиканской партии садится в самолет, а на заднем плане играет вступительный рифф знаменитой рок-песни.

Тогда музыканты потребовали "выплаты значительной компенсации", указав в качестве ответчиков Трампа, его кампанию и Мартин. В иске утверждалось, что предвыборный штаб Трампа:

не запрашивал и не получал от группы разрешения на использование песни;

не ответил на предварительные попытки урегулировать этот вопрос.

Также Дональд Трамп использовал в своей предвыборной агитации боксершу Иман Хелиф.