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Дональд Трамп использовал боксершу Иман Хелиф в предвыборной агитации

Видео, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 02:20 Фото: Instagram/imane_khelif_10
Кандидат в президенты США от Республиканской партии использовал Олимпийскую чемпионку по боксу из Алжира в своем предвыборном видео, сообщает Zakon.kz.

Видео с неоднозначной победительницей Олимпийских игр в Париже Иман Хелиф из Алжира Трамп разместил 5 ноября на своей странице в Х.

"Четыре года назад мы свернули не туда и потеряли свою цель, мы потеряли силу, которая делает американцев такими, какие мы есть, – говорит голос за кадром. – Если мы осмеливались говорить правду, это называлось языком ненависти, а наши ценности объявлялись постыдными. Вот тогда все, что нас волновало, рухнуло. Мы отказались от нашей границы, наших зарплат и нашей храбрости, наш патриотизм называли токсичным. Мужчины могли избивать женщин и выигрывать медали".

В этот момент на видео показана Хелиф, которая эмоционально празднует свою победу на ринге в весовой категории до 66 кг.

Как на это отреагировала сама спортсменка, пока неизвестно. Но учитывая ее конфликт с главным сторонником Трампа – Илоном Маском, у боксерши есть все шансы отправить его в информационно-судебный нокаут, если конечно, такое развитие событий не было заранее с ней согласовано.

5 ноября стало известно, что в городе Диксвилл-Нотч в Нью-Гэмпшире оба кандидата в президенты США набрали одинаковое количество очков в первом официальном результате выборов.

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