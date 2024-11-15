Филиппа Киркорова объявили в розыск из-за 120 тысяч тенге

Короля российской эстрады Филиппа Киркорова разыскивают судебные приставы. Все дело в том, что за его роскошным Rolls-Royce зафиксировано 31 нарушение Правил дорожного движения (ПДД), сообщает Zakon.kz.

В списке нарушений числится: превышение скорости, нарушение требований разметки и стоянка в неположенном месте.

В итоге экс-супруг певицы Аллы Пугачёвой должен был оплатить небольшую для него сумму. За штрафы "накапало" всего 24 тысячи рублей (около 120 тысяч тенге). Но Киркоров об этом забыл.

По информации Telegram-канал Shot, в ответ приставы открыли исполнительное производство и наложили запрет на регистрационные действия с авто исполнителя "Атлантиды".

Что касается самой Пугачёвой, то в последнее время в Сети активно распространяли слухи о возобновлении ее выступлений в России. Концертный директор певицы кратко ответила на эти домыслы.