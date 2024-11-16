Гульнара Сильбаева анонсировала свою первую сольную песню

Известная казахстанская юмористка и актриса Гульнара Сильбаева сняла клип на свою первую сольную песню, сообщает Zakon.kz.

Об этом событии она рассказала поклонникам в публикации на своей странице в Instagram.

Гульнара Сильбаева выступает под ником Naarah. Ее первая песня на казахском языке называется Tañdau, что в переводе означает выбор. В клипе артистка и группа танцоров на природе зажигают вокруг ковра с орнаментами.

Отметим, что в этом году Гульнара Сильбаева в паре с актером Дастаном Оразбековым стали победителями отечественного музыкального телеконкурса "Егіз-лебіз".

60-летняя казахстанская эстрадная исполнительница Макпал Жунусова поздравила маму с днем рождения, посвятив ей песню. Композицией и серией семейных снимков народная артистка Казахстана поделилась с пользователями Сети.