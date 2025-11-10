Димаш показал, как отдохнул после сольного концерта в Испании
Фото: ru.dimashnews.com
Казахстанский певец Димаш Кудайберген показал, как отдыхает после сольного концерта на Olimpic Arena Badalona в Испании, сообщает Zakon.kz.
Пост он опубликовал в Instagram.
"Мы наблюдали закат на следующий день после концерта в Испании. Увидимся еще. Вы потрясающие", – подписал пост Кудайберген.
Поклонники призвали артиста беречь свое здоровье:
– Наслаждайся жизнью и делай все возможное для своих желаний и свершений сегодня. Живи свою лучшую жизнь.
– Вау, какое красивое фото. Эффектный закат! Самый лучший во всем мире.
– Как хорошо, вы сделали перерыв. Вы этого заслуживаете. Берегите себя и, пожалуйста, кормите себя хорошо. Привет из Мексики.
– Ждем вас и вашу замечательную команду с распростертыми объятиями в Барселоне!
Ранее мама прославленного музыканта Димаша Кудайбергена – Светлана Айтбаева 9 ноября поделилась в Instagram видео с концерта сына в Барселоне, где зрители поддержали идею мира и единства.
