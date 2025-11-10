#Народный юрист
Культура и шоу-бизнес

Димаш показал, как отдохнул после сольного концерта в Испании

Димаш показал, как отдохнул после сольного концерта в Испании, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 22:41 Фото: ru.dimashnews.com
Казахстанский певец Димаш Кудайберген показал, как отдыхает после сольного концерта на Olimpic Arena Badalona в Испании, сообщает Zakon.kz.

Пост он опубликовал в Instagram.

"Мы наблюдали закат на следующий день после концерта в Испании. Увидимся еще. Вы потрясающие", – подписал пост Кудайберген.

Поклонники призвали артиста беречь свое здоровье:

– Наслаждайся жизнью и делай все возможное для своих желаний и свершений сегодня. Живи свою лучшую жизнь.

– Вау, какое красивое фото. Эффектный закат! Самый лучший во всем мире.

– Как хорошо, вы сделали перерыв. Вы этого заслуживаете. Берегите себя и, пожалуйста, кормите себя хорошо. Привет из Мексики.

– Ждем вас и вашу замечательную команду с распростертыми объятиями в Барселоне!

Ранее мама прославленного музыканта Димаша Кудайбергена – Светлана Айтбаева 9 ноября поделилась в Instagram видео с концерта сына в Барселоне, где зрители поддержали идею мира и единства.

Елена Беляева
Елена Беляева
