60-летняя Макпал Жунусова посвятила маме песню

60-летняя казахстанская эстрадная исполнительница Макпал Жунусова поздравила маму с днем рождения, посвятив ей песню. Композицией и серией семейных снимков народная артистка Казахстана поделилась с пользователями Сети, сообщает Zakon.kz.

Свое поздравительное обращение Жунусова разместила 15 ноября 2024 года на странице в Instagram.

"День рождения нашей матери. Мы преклоняемся перед ней. Она родила 12 детей. Теперь ее любят многочисленные внуки и правнуки", – написала Жунусова в описании к видео.

Также она рассказала о своей мечте.

"Мечтаю, чтобы мама дожила до ста лет! Пока вы рядом, мы остаемся детьми. Берегите себя, мама!" Макпал Жунусова

Стоит отметить, что известный казахстанский продюсер Нурлан Коянбаев часто делится своими представлениями о Казахстане в будущем. К примеру, на днях он разместил видео о том, как будут выглядеть поезда по направлению Астана – Бурабай в 2034 году. Ролик, размещенный на странице в Instagram, вызвал неоднозначную реакцию у пользователей Сети. Если одни верят в осуществление подобного, то другие уверенно заявляют, что такого в нашей стране никогда не будет.