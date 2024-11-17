59-летняя Элизабет Херли в бикини восхитила пользователей Сети

59-летняя британская актриса Элизабет Херли разместила в Instagram подборку снимков с отдыха, сообщает Zakon.kz.

Херли позировала в коралловом раздельном купальнике. Она выбрала модель, украшенную цепями из желтого металла.

Актриса снялась в полный рост, стоя на фоне пляжных зонтов. Она показала фигуру вблизи. В кадр попал мужчина, лицо которого она закрыла изображением бабочки.

Также Херли снялась, подняв вверх руки. Она показала фигуру с другого ракурса.

Херли родилась 10 июня 1965 года в Великобритании. Ее актерский дебют состоялся в 1987 году – она снялась в фильме Брюса Бересфорда "Ария". Голливудским дебютом Херли стал фильм "Пассажир 57", который вышел на экраны в 1992 году.

Херли продает именные купальники, дизайн которых разрабатывает самостоятельно. Она рекламирует пляжные наряды в своем микроблоге.

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