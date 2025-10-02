Своим секретом красоты поделилась актриса из фильмов "Остин Пауэрс" Элизабет Херли
Фото: Instagram/elizabethhurleybea
60-летняя британская актриса Элизабет Херли раскрыла свой секрет красоты, сообщает Zakon.kz.
Изданию Dailу Mail она рассказала, что соблюдает правильное питание и регулярно занимается спортом.
"Я вообще почти не пью алкоголь. Я заметила, что с возрастом мой организм перерабатывает его хуже, чем в молодости. Теперь я употребляю алкоголь лишь изредка и только в качестве удовольствия", – отметила артистка.
Элизабет Херли получила широкую известность благодаря ролям в фильмах "Остин Пауэрс" и "Ослепленный желаниями", а также как модель косметики Estée Lauder и владелица линии пляжной одежды.
Отметим, что Херли не раз восхищала поклонников снимками с отдыха.
