Маленький брейк-дансер из Китая стал звездой соцсетей

Трехлетний Бэнг Бэн, танцующий брейк прославился в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Особенность в том, что малыш, который еще не расстался с подгузниками, уже завоевал сердца миллионов людей своей виртуозной техникой. Ребенок уверенно держится на сцене. Он спокойно исполняет серьезные движения, от стоек на голове и вращений до кувырков и даже "Мельницы".

Путь к танцам начался с подражания отцу, который показывал стойки на руках. Выяснилось, что его отец – страстный танцор хип-хопа.

Фото: says

За год занятий Бэнг Бэн успел выйти на уровень, о котором многие взрослые только мечтают. В этом месяце он даже поучаствовал в национальном чемпионате по уличным танцам в Чанше, где занял 140 место из 300 участников и стал настоящей сенсацией.

На днях в Новой Зеландии парламент остановил работу из-за ритуального танца.