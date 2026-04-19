Леонид Агутин почтил память Батырхана Шукенова после концерта в Астане
Фото: Instagram/agutinleonid
Популярный артист Леонид Агутин после концерта в Астане посетил могилу покойного певца и музыканта Батырхана Шукенова, сообщает Zakon.kz.
Пост об этом он опубликовал в Instagram.
"Привет, друг мой дорогой! Как же тебя не хватает сейчас! Твоей мудрости, доброты и невероятной музыкальности! Все эти цветы со вчерашнего концерта в Астане от всех зрителей и всех нас! Спасибо тебе! Любим и помним!" – написал Агутин.
Фанаты оценили верность дружбы артиста в комментариях:
– Каждый год Леонид приезжает навестить Батырхана. Вместо тысячи слов.
– Благодарю вас, Леонид, что вы настоящий друг, пусть Всевышний хранит вас.
– Спасибо вам, Леонид, что помните нашего Батырхана.
– Леонид настоящий истинный друг и человек! Как бывает в Казахстане, всегда обязательно посещает могилу нашего Батырхана! Дай Аллах здоровья, долгих творческих счастливых лет жизни.
– Батырхан – потрясающий был певец и музыкант, с невероятным голосом! Леониду огромный респект за его человечность и талант!
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript