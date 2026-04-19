Культура и шоу-бизнес

Леонид Агутин почтил память Батырхана Шукенова после концерта в Астане

Леонид Агутин почтил память Батырхана Шукенова трогательным жестом, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2026 20:01 Фото: Instagram/agutinleonid
Популярный артист Леонид Агутин после концерта в Астане посетил могилу покойного певца и музыканта Батырхана Шукенова, сообщает Zakon.kz.

Пост об этом он опубликовал в Instagram.

"Привет, друг мой дорогой! Как же тебя не хватает сейчас! Твоей мудрости, доброты и невероятной музыкальности! Все эти цветы со вчерашнего концерта в Астане от всех зрителей и всех нас! Спасибо тебе! Любим и помним!" – написал Агутин.

Фанаты оценили верность дружбы артиста в комментариях:

– Каждый год Леонид приезжает навестить Батырхана. Вместо тысячи слов.

– Благодарю вас, Леонид, что вы настоящий друг, пусть Всевышний хранит вас.

– Спасибо вам, Леонид, что помните нашего Батырхана.

– Леонид настоящий истинный друг и человек! Как бывает в Казахстане, всегда обязательно посещает могилу нашего Батырхана! Дай Аллах здоровья, долгих творческих счастливых лет жизни.

– Батырхан – потрясающий был певец и музыкант, с невероятным голосом! Леониду огромный респект за его человечность и талант!

Ранее редкое фото А’Студио 38-летней давности с Батырханом Шукеновым вызвало фурор.

Елена Беляева
Елена Беляева
