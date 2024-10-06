Легендарная казахстанская оперная певица, лауреат Государственной премии Бибигуль Тулегенова приняла участие в референдуме по вопросу строительства атомной электростанции.

Голосование для Бибигуль Ахметовны проходило на дому. Урну для бюллетеней представители избирательного участка №559 привезли по месту жительства Бибигуль Ахметовны.



Артистка подчеркнула значимость данного события для страны. По ее словам, участие в референдуме – это ответственность каждого гражданина за будущее Казахстана.



"Подобные решения требуют тщательного осмысления, так как они оказывают влияние не только на текущую ситуацию в стране, но и на будущее следующих поколений. Я горжусь тем, что могу внести свой голос в этот важный для страны вопрос", – отметила Бибигуль Ахметовна.

Фото: акимат города Алматы

Казахстан, по словам оперной певицы, все еще молодое государство и его надо поддерживать, принимая участие в важных для страны событиях, тем самым выбирать для нашего государства наилучший путь развития.



Напомним, сегодня проходит республиканский референдум по вопросу строительства атомной электростанции на территории Казахстана. Одними из первых на избирательный участок №388 в школе-лицее №48 прибыли глава города Ерболат Досаев вместе с супругой, которые приняли участие в голосовании. Жители Алматы могут посетить избирательные участки по месту жительства и отдать свой голос до 20.00.