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События

В Алматы прошел концерт в честь 95-летия Бибигуль Тулегеновой

В Алматы прошел концерт в честь 95-летия Бибигуль Тулегеновой, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2024 01:28 Фото: акимат Алматы
Красочным концертом во Дворце Республики отметили юбилей живой легенды оперного искусства и кино Бибигуль Тулегеновой. В этом году народной артистке и педагогу исполнилось 95 лет, из которых 75 она посвятила сцене, став символом художественного духа Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Программу торжественного вечера начал эстрадно-симфонический оркестр под управлением Александра Белякова, сыгравший увертюру на темы бессмертных произведений Шамши Калдаякова. Инструментальная волна была подхвачена популярным виолончелистом Багжаном Октябрем, исполнившем казахскую народную песню "Япурай".

Также в концерте приняли участие солисты Государственного театра оперы и балета "Астана Опера" и Казахского национального театра оперы и балета имени Абая, лауреаты международных конкурсов Дамир Садуахасов, Дана Таласпекова, Алихан Зейнолла, Жандарбек Еркинбаев, Балуан Беркенов, Зарина Алтынбаева, Олег Татамиров, Расул Жармагамбетов и Таир Тажи. В их исполнении прозвучали отрывки из оперных произведений Моцарта, Жоржа Бизе, Джоаккино Россини, Алесандра Зацепина и др. Праздничную атмосферу создал на сцене танец "Шашу" от ансамбля "Салтанат".

Бибигуль Тулегенова , фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2024 01:28

Фото: акимат Алматы

Знаменитый романс "Бұлбұл" Латифа Хамиди, после которого Бибигуль Ахметовне как "Казахскому соловью" рукоплескали не только на родине, но и во многих странах мира, на этот раз прозвучал в исполнении заслуженного деятеля республики Толкын Забировой.

В финале вместе со всеми участниками концерта на сцене появилась и сама виновница торжества. Бибигуль Ахметовна исполнила "Застольную" из оперы Джузеппе Верди "Травиата", а также всеми любимую "Песню о весне".

В Алматы прошел концерт в честь 95-летия Бибигуль Тулегеновой, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2024 01:28

Фото: акимат Алматы

Отметим, ранее, 16 декабря — в день рождения легендарной оперной певицы, аким Алматы Ерболат Досаев поздравил Бибигуль Тулегенову с 95-летием от имени президента Касым-Жомарта Токаева.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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