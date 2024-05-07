Чтобы границы наши были спокойны – Бибигуль Тулегенова поздравила казахстанцев с Днем защитника Отечества

Легендарная казахстанская певица Бибигуль Тулегенова поздравила казахстанцев с Днем защитника Отечества, сообщает Zakon.kz.

Народная артистка Казахской ССР, Герой Социалистического Труда, лауреат множества премий СССР и Казахстана записала видеообращение, в котором пожелала всем крепкого здоровья, благополучия и ясного неба.

"Особенно хочу нашим защитникам пожелать крепкого здоровья, чтобы границы были наши всегда спокойны. Но тем не менее от вашей защиты зависит счастье всего казахстанского народа".

Бибигуль Тулегенова также пожелала, чтобы не было никаких междоусобиц.

"Счастья, добра, благополучия всем-всем. Еще раз с праздником", – завершила поздравление певица.



Ранее казахстанцев поздравил глава государства Касым-Жомарт Токаев.

