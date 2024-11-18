Поклонников покорило фото Аллы Пугачёвой с тремя детьми и мужем
На снимке, кроме 48-летнего артиста, можно заметить двойняшек Гарри и Лизу Галкиных, а также Аллу Пугачёву с дочерью Кристиной Орбакайте. Это первое за долгое время совместное фото Примадонны со старшей наследницей.
"Еще пять концертов – и домой!" – лаконично подписал семейное фото Максим.
Подписчики Галкина завалили семью комплиментами и пожелали им счастья. Они порадовались воссоединению Орбакайте с мамой, а также отметили, что Пугачёва с каждым годом становится моложе:
- "Ваша семья супер!"
- "Красивейшая семья".
- "Кристина с мамочкой".
- "Красивая семья! Будьте счастливы, дорогие!"
- "С удовольствием ждем вас в Монреале. Какие вы классные".
- "Сын – копия отца, дочь – копия мамы и Кристины! Счастья вам!"
- "Красивые и счастливые! Живите и радуйтесь жизни! Обожаю вас!"
- "Алла Борисовна годы обратно отсчитывает? Молодеет с каждым годом".
Чуть позднее Максим опубликовал видео с концерта в Лос-Анджелесе.
"Спасибо, мои дорогие зрители в LA. Незабываемо! Вчера был последний, 19-й концерт тура в США, впереди Канада", – написал Галкин.
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