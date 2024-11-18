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Поклонников покорило фото Аллы Пугачёвой с тремя детьми и мужем

Поклонников покорило фото Аллы Пугачёвой с тремя детьми и мужем, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 14:45 Фото: Instagram/orbakaite_k
Накануне, 17 ноября 2024 года, известный российский шоумен и юморист Максим Галкин поделился трогательной семейной фотографией из Соединенных Штатов Америки, которая покорила его подписчиков в Instagram, сообщает Zakon.kz.

На снимке, кроме 48-летнего артиста, можно заметить двойняшек Гарри и Лизу Галкиных, а также Аллу Пугачёву с дочерью Кристиной Орбакайте. Это первое за долгое время совместное фото Примадонны со старшей наследницей.

"Еще пять концертов – и домой!" – лаконично подписал семейное фото Максим.

Подписчики Галкина завалили семью комплиментами и пожелали им счастья. Они порадовались воссоединению Орбакайте с мамой, а также отметили, что Пугачёва с каждым годом становится моложе:

  • "Ваша семья супер!"
  • "Красивейшая семья".
  • "Кристина с мамочкой".
  • "Красивая семья! Будьте счастливы, дорогие!"
  • "С удовольствием ждем вас в Монреале. Какие вы классные".
  • "Сын – копия отца, дочь – копия мамы и Кристины! Счастья вам!"
  • "Красивые и счастливые! Живите и радуйтесь жизни! Обожаю вас!"
  • "Алла Борисовна годы обратно отсчитывает? Молодеет с каждым годом".

Чуть позднее Максим опубликовал видео с концерта в Лос-Анджелесе.

"Спасибо, мои дорогие зрители в LA. Незабываемо! Вчера был последний, 19-й концерт тура в США, впереди Канада", – написал Галкин.

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11 ноября 2024 года стало известно, что Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым вернулись в США после длительного путешествия.

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