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43-летняя Пэрис Хилтон в особенный день обратилась к Бритни Спирс

43-летняя Пэрис Хилтон в особенный день обратилась к Бритни Спирс, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 12:07 Фото: Instagram/parishilton
Накануне, 2 декабря 2024 года, американской певице и актрисе Бритни Спирс исполнилось 43 года. В связи с этим к ней обратилась ее подруга – известная фотомодель и дизайнер Пэрис Хилтон, сообщает Zakon.kz.

Она опубликовала серию архивных снимков и видео с именинницей.

"С днем ​​рождения, Бритни Спирс! Столько знаковых воспоминаний вместе за эти годы. Ты настоящая королева, и я посылаю тебе всю любовь и волшебство в твой особенный день. Продолжай сиять, сестренка!", – написала под публикацией Хилтон.

Подписчики Пэрис присоединились к поздравлениям. Они также не оставили без приятных комплиментов своего кумира:

  • "Две королевы".
  • "Две легендарные блондинки".
  • "С днем рождения, Бритни! Люблю вас, иконы".
  • "С днем рождения, Бритни! Мы все тебя очень любим!"

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20 ноября 2024 года Пэрис Хилтон рассказала об "открытии", которое сделала с Бритни Спирс 18 лет назад.

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