43-летняя Пэрис Хилтон в особенный день обратилась к Бритни Спирс

Накануне, 2 декабря 2024 года, американской певице и актрисе Бритни Спирс исполнилось 43 года. В связи с этим к ней обратилась ее подруга – известная фотомодель и дизайнер Пэрис Хилтон, сообщает Zakon.kz.

Она опубликовала серию архивных снимков и видео с именинницей.

"С днем ​​рождения, Бритни Спирс! Столько знаковых воспоминаний вместе за эти годы. Ты настоящая королева, и я посылаю тебе всю любовь и волшебство в твой особенный день. Продолжай сиять, сестренка!", – написала под публикацией Хилтон.

Подписчики Пэрис присоединились к поздравлениям. Они также не оставили без приятных комплиментов своего кумира:

"Две королевы".

"Две легендарные блондинки".

"С днем рождения, Бритни! Люблю вас, иконы".

"С днем рождения, Бритни! Мы все тебя очень любим!"

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