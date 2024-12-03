43-летняя Пэрис Хилтон в особенный день обратилась к Бритни Спирс
Фото: Instagram/parishilton
Накануне, 2 декабря 2024 года, американской певице и актрисе Бритни Спирс исполнилось 43 года. В связи с этим к ней обратилась ее подруга – известная фотомодель и дизайнер Пэрис Хилтон, сообщает Zakon.kz.
Она опубликовала серию архивных снимков и видео с именинницей.
"С днем рождения, Бритни Спирс! Столько знаковых воспоминаний вместе за эти годы. Ты настоящая королева, и я посылаю тебе всю любовь и волшебство в твой особенный день. Продолжай сиять, сестренка!", – написала под публикацией Хилтон.
Подписчики Пэрис присоединились к поздравлениям. Они также не оставили без приятных комплиментов своего кумира:
- "Две королевы".
- "Две легендарные блондинки".
- "С днем рождения, Бритни! Люблю вас, иконы".
- "С днем рождения, Бритни! Мы все тебя очень любим!"
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